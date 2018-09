Discussie over populaire route centrum Waalwijk laait op

Waternavel, het is weer oogsttijd

26 september DRUNEN - Zachte winters, droge zomers. Een feest voor de Grote waternavel. Veehouders langs de Honderdbunderweg in Drunen zijn er minder dol op. Het uitheemse plantje heeft de sloten daar compleet overwoekerd. Gras of water, alles is even groen.