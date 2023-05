Dit is hoe de eerste teams uit Waalwijk dit weekeinde speelden

Opinie | De Bossche LHBTIQ+-gemeen­schap laat zichzelf het gevoel van onbehagen opleggen

Anja van Hout, voorzitter COC Zuid-Oost Brabant, kwam op 24 mei met een opiniestuk over het artikel in het BD van 20 mei: ‘Wat mag je wel en wat mag je niet zeggen in Den Bosch?’ Het sloot af met de constatering dat de LHBTIQ+-gemeenschap achterbleef met gevoelens van geschoktheid, verwardheid, boosheid en angst. Een reactie en aanzet tot hoe de gemeenschap daar zelf iets aan zou kunnen doen.