Dit is hoe de eerste teams uit Waalwijk dit weekeinde speelden

KAATSHEUVEL - Bezoekers van de Efteling kunnen zonder doktersverklaring of overig bewijs een faciliteitenpas aanvragen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Efteling na vragen van deze site. Daardoor is het mogelijk dat gasten zonder beperking de rolstoelingang kunnen gebruiken. Volgens de woordvoerder gaat het park maandag in overleg.