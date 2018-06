'Drie keer anderhalve minuut boksen valt echt tegen'

WAALWIJK - Normaal ziet hij de spelers van RKC Waalwijk zich in het zweet werken. Donderdagavond was Kees Heeren zelf aan de beurt tijdens de Leeuwen van de Langstraat. De voormalige horeca-uitbater van de voetbalclub is ready to rumble.

Het is een opkomst waar je U tegen zegt; onder begeleiding van zanger Alex betreedt 'The Great Fox' Heeren zingend en springend de boksring. Het is overduidelijk, de nieuwbakken bokser heeft er zin in. Zijn tegenstander Herman Knotter, alias The Herminator, niet minder en wil zelfs van start gaan zonder zijn helm op. Dat laat de scheidsrechter van de Nederlandse Boksbond in verband met veiligheid niet gebeuren.

De zestigjarige Heeren heeft lef. The Herminator is bijna tien jaar jonger dan hem, toch gaat hij de uitdaging aan. ,,Dat komt omdat ik nooit nee zegt", legt Heeren uit. In de boksring worden flinke klappen uitgedeeld, na elke stoot klinkt luid gejoel van de ruim 400 man publiek. Na drie rondes van 1,5 minuut is duidelijk wie de winnaar is. De scheidsrechter zwaait de arm van The Great Fox de lucht in. ,,Zwaar, heel zwaar! Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb", is zijn eerste reactie in de boksring.

Niet verwacht

,,Ik had het echt niet verwacht", vertelt Heeren verbaasd. ,,Hij is jonger dat ik, dus ik ging er niet van uit dat ik ging winnen." De winnaar zweet nog na en is zelfs nog een beetje buiten adem. Volgens hem is het heel pittig. ,,Je denkt dat het wel meevalt, drie keer anderhalve minuut, maar dat valt tegen."

Alle leeuwen trainden een aantal keer per week met Niels Tuhumury van sportschool RYU en de fysiotherapeuten van RKC. De voorbereiding op het gevecht ging voor Heeren niet zonder slag of stoot. ,,Ik heb zoveel pijntjes en blessures gehad. Het begon bij mijn knie, dus ik heb met banden om getraind. Daarna kreeg ik last van hoofdpijn omdat ik er een aantal stoten op kreeg." Bijna gooide hij de handdoek in de ring. Was al die pijn het hem wel waard? ,,Tweeënhalve week heb ik hoofdpijn gehad. Toen we met helmen op gingen trainen, ging het gelukkig een stuk beter. Ook kreeg ik last van mijn schouder, maar aangezien ik nooit nee zeg, ging ik toch door."

Fitter

Bijkomend voordeel na zo intensief trainen; Heeren werd fitter, viel tien kilo af en stopte met roken. ,,Ik ben van plan dit wel door te zetten, maar ik ga straks eerst lekker op vakantie naar Ibiza."