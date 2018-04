Dronken automobilist moet rijbewijs in leveren na veroorzaken aanrijding

Open dag bij Inloophuis Toon in Waalwijk

21 april WAALWIJK - 20 april was de officiële opening van het nieuwe Inloophuis Toon aan Jan de Rooystraat 15 in Waalwijk, een dag later krijgt iedereen tijdens de open dag de gelegenheid een kijkje te komen nemen. Dit nieuwe onderkomen is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Walther en Tineke Trommelen, oud eigenaren van supermarktketen EMTÉ.