Dronken bestuurder botst met auto op brug in Waalwijk

Weekmarkt is weer terug op Mgr. Zwijsen­plein; niet parkeren na 8 uur

KERKDRIEL - Automobilisten moeten opletten dat ze vrijdagochtend niet meer op het Mgr. Zwijsenplein parkeren. De weekmarkt van Kerkdriel is vanaf 27 januari weer terug op het plein en vanaf 8.00 uur worden de kramen opgebouwd. Staat er een auto in de weg, dan kan die worden weggesleept. En dat kan aardig in de papieren lopen.

17:22