Dronken man scheldt agenten de huid vol in Raamsdonk

Plan snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch klaar, maar nog wel even wachten

20 maart DE LANGSTRAAT - Fietsliefhebbers die over een vier meter breed en comfortabel fietspad vrijwel rechtstreeks van Waalwijk naar Den Bosch (of omgekeerd ) willen zoeven, moeten nog even geduld hebben. De snelfietsroute (sfr) komt er wel, maar naar verwachting pas in de loop van 2020. Volgende week worden wel de benodigde handtekeningen gezet.