Dronken man slingert met auto over weg en valt achter stuur in slaap in Waalwijk

Automobi­list klapt achterop rijdende vrachtwa­gen op snelweg bij Waalwijk

16:30 WAALWIJK - Op de A59 in Waalwijk is een man zaterdagmiddag met zijn auto achterop een rijdende vrachtauto gereden. De bestuurder van de auto raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kwam met zijn hoofd tegen de voorruit.