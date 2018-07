Duikers zoeken in waterplas naar vermist persoon in Waalwijk

Geen verband tussen drie autobran­den Waalwijk

13:35 WAALWIJK - Drie bijzondere auto's gingen de afgelopen twee weken in vlammen op in Waalwijk. Achtereenvolgens een witte Tesla model S in de Burgemeester Smeelelaan, een Porsche aan Het Fort in Landgoed Driessen en een Mercedes uit 1978 in de Valeriaanstraat brandden volledig uit.