Eén op de drie huizen in Waalwijk aangemerkt als energiezuinig

Kat op het dak in Waalwijk: diertje door brandweer in veiligheid gebracht

WAALWIJK - Een kat die via het dakraam van een woning aan Gerard Knuvelderstraat in Waalwijk naar buiten was geklommen, is door de brandweer van het dak gehaald. De eigenaresse belde de brandweer nadat lokpogingen niet waren gelukt.