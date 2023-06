Een snel groeiende wijk, maar een echt hart ontbreekt nog: bewoners krijgen hun eigen ‘Muzenkamer’

Bart zou moordop­dracht hebben gegeven voor Kimberly: ‘Leugenach­tig monster, ik wil je nooit meer spreken’

,,Vies monster, kijk me maar niet aan. Dat durf je niet!” Dat beet slachtoffer Kimberly (30) de man toe, die haar volgens justitie op een chaletpark in Kerkdriel had willen vermoorden. Quint de B. zou haar in opdracht van Kimberly’s eigen man, Bart van D., hebben neergestoken. Trillend van woede sprak ze woensdag in de Arnhemse rechtszaal ook haar echtgenoot toe: ,,Jou wil ik nooit meer spreken, leugenachtig monster!”