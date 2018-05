Een weekend lang met gelijkgestemden over Amerikaanse vans praten in Waspik

Ruim honderdvijftig Amerikaanse vans staan in rijen opgesteld op het weiland aan de Geallieerdenweg in Waspik. Het is de tweede keer dat de meeting in Waspik wordt gehouden. Mede-verantwoordelijk daarvoor is Waspikker Rob Boons (39). Hij kwam met voorzitter Klaas Jonkheim van Stichting VenCounter Holland in contact toen die een nieuwe locatie zocht voor de jaarlijkse bijeenkomst. Via Boons kwam de stichting in contact met boer Frank de Bont die wel in was voor een camping in het weiland achter zijn boerderij.