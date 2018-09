Eerste Fairtradeprijs naar Atelier Winterdijk30b

Om Fairtradegemeente te worden moet Waalwijk aan een aantal eisen voldoen. Niet alleen moet de gemeente zelf de producten gebruiken, het is ook zaak dat er elders in de gemeente aan Fairtrade wordt gedaan, zoals in de horeca of bij supermarkten.

Atelier Winterdijk30b krijgt de eerste plaquette omdat Van de Pas maar liefst vijf Fairtradeproducten in huis heeft. ,,Koffie, thee, wijn, koekjes en suiker", somt Van de Pas op. ,,Dat lijkt simpeler dan het is", zegt hij. ,,De koffie komt bijvoorbeeld in pads. Heb ik een andere koffiemachine voor moeten kopen." Fairtrade wijn vinden was ook een dingetje. ,,Die vind je niet zo gauw in Frankrijk. Dan moet je eerder gaan zoeken Zuid-Afrika of Chili. Die is dan wel weer wat duurder."