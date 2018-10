Eerste prijs bij Waalwijk Ontmoet is een verrassing, de tweede niet

WAALWIJK - Voor de eerste keer bij Waalwijk Ontmoet vielen twee prijzen in handen van één persoon. Gera de Jong was de gelukkige.

Sam de Jong heeft een supermodern horloge. Daarmee kan hij ook de hartslag opmeten. Die van zijn moeder, Gera, is deze zaterdagavond wel erg hoog: boven de honderd, terwijl de Sprang-Capelse in de businessruimte van het Mandemakers Stadion alleen maar aan een statafel staat. Het zijn pure zenuwen: Gera is twee keer genomineerd voor Waalwijk Ontmoet, hét feest voor de vrijwilliger in de gemeente Waalwijk.

De nervositeit borrelde al op toen ze met vakantie in Griekenland hoorde dat ze niet een- maar tweemaal was genomineerd. "Gera vindt het prachtig om achter de schermen van alles te organiseren, maar ze ziet het helemaal niet zitten om op een podium in de schijnwerpers te staan", zegt haar man Arjan. Eenmaal thuis kreeg ze allerlei mails van de gemeente over Waalwijk Ontmoet. "Ik had het niet meer", zegt Gera, "was bang dat ik ook moest speechen. Vreselijk vind ik dat." Ze werd gerustgesteld: zou ze winnen, dan werd dat afgedaan met een korte felicitatie van burgemeester Nol Kleijngeld.

Sprang-Capelle Musica

En winnen doet ze. Als drijvende kracht achter koor Phonè heeft ze 301 stemmen verzameld voor Beste Vrijwilligersprestatie Individueel. Glunderend en wat stuiterend neemt ze de oorkonde, een geldprijs en een ruiker bloemen in ontvangst. "De burgemeester zal ook wel op mij hebben gestemd", zegt ze als ze teruggekeerd is bij haar vaste stek. "Ik wilde een andere invulling geven aan Sprang-Capelle Musica. Daar was binnen de verenigingen wat weerstand tegen. Is opgelost door de burgemeester te vragen solo te zingen."

Passie van de Langstraat

Ondertussen pakt ze de enveloppe uit: 150 euro. En ze leest op een bijgesloten brief dat ze die heeft gekregen als winnaar van Beste Culturele Prestatie Individueel. Dat verhaal correspondeert niet met wat er op de oorkonde staat. "O. Ik krijg dus nóg een prijs." Als even later Kleijngeld zegt dat het voor de eerste keer is dat bij Waalwijk Ontmoet twee prijzen bij één persoon terecht komen, beent Gera al naar voren voordat haar naam is uitgesproken. Weer de meeste stemmen vergaard, deze keer als inspirator van Passie van de Langstraat.