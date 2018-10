Eerste Waspikse Dorpsquiz gewonnen door De Vestenaeren

WASPIK - Een echt dorpsfeest werd het zaterdagavond in de Theresiakerk in Waspik-Boven. De leegstaande kerk vormde het sfeervolle decor van de feestavond en prijsuitreiking van de eerste Waspikse Dorpsquiz die op 6 oktober werd gehouden. Een geheel gevuld middenschip zag De Vestenaeren er met de eerste prijs vandoor gaan.

Twee weken geleden was Waspik en rep en roer. De Dorpsquiz bracht 783 mensen op de been verdeeld over 42 teams. Zij bogen zich op even veel locaties over een dik quizboek met tal van vragen over het dorp en andere onderwerpen en ze stuurden afgevaardigden naar verschillende locaties in het dorp voor ludieke opdrachten. Het zorgde voor een grote stroom aan met name fietsers.

Sfeervol maar toch knus

Al die fietsen stonden zaterdagavond geparkeerd naast de mooi verlichte Theresiakerk. Binnen was er aanvankelijk vooral verwondering over de manier waarop het de organisatie gelukt was van de grote ruimte een sfeervolle en toch knusse ruimte te maken. Kes van Dongen heette vanaf de preekstoel namens de organisatie iedereen welkom en verbaasde zich over het succes van de quiz. Hij sprak zijn verwondering uit over het enthousiasme waarmee de 42 teams zich op de quiz hebben gestort. Voorzitter van de DWDQ-club, Rita van Strien, blikt voorafgaand aan de prijsuitreiking nog even terug op de quizdag. ,,Wij hebben genoten van de creativiteit van de deelnemers als het gaat om het vinden van de juiste antwoorden. Maar ook van de producten die we hebben aangeleverd gekregen bij de opdracht om iets te zoeken wat zo ver mogelijk over de datum was; daar zat naast een noodrantsoen uit 1961 zelfs een condoom bij."

Tijdens de bezoeken aan de teamlocaties zag de organisatie een groot verschil in aanpak. Waar sommige teams erg gestructureerd en met goede samenwerking aan de slag waren, was het op andere plekken 'pure ellende'. Het lukte alle teams om hun goody bags met alle opdrachten en antwoorden op tijd in te leveren bij 't Schooltje. De zeskoppige jury heeft twee weken nodig gehad om alles na te kijken en te beoordelen. Het leverde een rode lantaarn op voor het team 'Zoek ut oit', die overigens met trots in ontvangst werd genomen.

Trots

De top 3 werd ingeluid door 'De Winnaar van Vorig Jaar' die haar betere moest erkennen in het team van de familie Zijlmans: 'Heel wat (Zijl)mans'. Het team van leerkrachten van basisschool De Veste, 'De Vestenaeren' won de eerste Waspikse Dorsquiz en mocht de grote beker in ontvangst nemen. Voor de top3 was er een geldprijs. Rita van Strien kijkt vol trots terug op de quiz en de feestavond. "Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar, al weten we nog niet zeker of het een jaarlijks terugkerend evenement zal worden. Eerst evalueren en vooral nagenieten."

Volledig scherm Een afgeladen Theresiakerk genoot zaterdagavond van de prijsuitreiking van de eerste Waspikse Dorpsquiz. © Marcel Donks