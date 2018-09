Eigenwijze man (32) raakt auto kwijt na zoveelste overtreding in Waalwijk

Supermarkt­ke­ten Spar neemt magazijn Xenos in Waalwijk over

18 september WAALWIJK - Supermarktketen Spar in Waalwijk gaat zijn distributiecentrum op bedrijventerrein Haven fors uitbreiden. De winkelketen huurt het naastgelegen distributiecentrum van Xenos erbij dat per 1 oktober vrij komt. Xenos dat grotendeels is overgenomen door winkelketen Casa gaf begin dit jaar al aan het distributiecentrum in Waalwijk te zullen verlaten.