En wéér vliegt er een auto uit de bocht bij afslag Waalwijk-Oost

RKC staat voor botsing van filoso­fieën in de Vliert

23 augustus Voor zowel RKC Waalwijk als FC Den Bosch was het tobben de laatste jaren, niet alleen op sportief maar ook op financieel gebied. Beide clubs die elkaar vrijdagavond treffen in de Vliert proberen zich omhoog te werken. De opvatting over de manier waarop dat moet gebeuren verschilt nogal.