En wég zijn je wielen, dat wordt noodgedwongen thuiswerken

WAALWIJK - Richard van Ballegooijen (29) uit Waalwijk is er mooi klaar mee. Onbekenden gingen er in de nacht van woensdag op donderdag vandoor met de wielen van zijn Mercedes Benz A180. Dat werd dus noodgedwongen thuiswerken.

Quote Als onze agenten aangiftes ter plaatse gaan opnemen, zitten ze niet op straat, waar ze harder nodig zijn Politiewoordvoerder Eric Passchier Hij is als projectengineer in de stadsverwarming best gewend aan vroeg opstaan, maar ditmaal was er al voor zessen leven in de brouwerij. ,,Mijn buurman stond ineens aan de deur met de melding dat mijn auto op blokken stond." Dat kon er ook nog wel bij, want pakweg een half jaar geleden was de bewoner van de Toon Kortoomsstraat ook al de pineut. Uit dezelfde wagen verdween toen al zijn navigatiemodule.

Uiteraard kon Van Ballegooijen slechts constateren dat zijn buurman geen grapje had gemaakt. Alleen stond de Mercedes niet op blokken, maar op vier maal drie trottoirklinkers. ,,Verder kun je weinig anders doen dan alles weer in gang zetten; aangifte doen bij de politie, de verzekering. Thuiswerken, dat lukt wel. Ik moest alleen wat afspraken verzetten."

Over de politie is hij niet zo tevreden ,,Sterker nog, de politie komt er niet eens voor. Alleen als er nog zaken in de auto lagen, zoals gereedschap." Zijn frustratie daarover heeft hij niet onder stoelen of banken gestoken. Op Facebook plaatste hij het internetbericht met de foto van zijn wielloze auto. 'Kijk zo haal ik het nieuws nog een keer! In ieder geval doen zij meer dan de politie', schreef hij erbij.

Richard van Ballegooijen heeft de twaalf klinkers waarop zijn Mercedes werd achtergelaten zolang naast zijn voordeur opgestapeld; voor het geval de politie er nog iets mee wil.

Van Ballegooijen denkt dat de publicaties van die foto op diverse nieuwssites - waaronder bd.nl - toch iets losgemaakt hebben, want gisteren rond lunchtijd stond er ineens tóch politie bij Van Ballegooijen voor de deur. 'Meneer, we doen hier een buurtonderzoek, want er is hier wat gebeurd. Hebt u niets gezien of gehoord', zeiden ze. Toen heb ik maar gezegd dat ík de gedupeerde was. Ze wisten niet eens dat die diefstal bij mij was. Blijkbaar slaat de politie aan omdat het in de media is, en niet omdat ik aangifte doe."

Politiewoordvoerder Eric Passchier vindt dit een verkeerde conclusie. ,,Dit onderstreept onze werkwijze. Als onze agenten dit soort aangiftes ter plaatse gaan opnemen, zitten ze bij mensen thuis in plaats van op straat, waar ze harder nodig zijn. Aangifte kan via internet of op afspraak. Blijkbaar is naar aanleiding van de melding een buurtonderzoek gestart. Dat die agent niet wist dat hij de aangever was, is wel vervelend voor meneer, maar volstrekt normaal."