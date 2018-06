Energieneutraal duur? Niet als het aan Ronald Kerst ligt

Niet héle straat schaart zich achter petitie herinrich­ting straat Waalwijk

21 juni WAALWIJK - Te hard rijden op de Mgr. Zwijsenstraat in Waalwijk is bewoners een doorn in het oog. Ze zijn een petitie gestart om de weg her in te richten. Niet iedereen is echter enthousiast.