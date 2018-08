Ereburger Maarten van der Weijden in Waalwijk: in totaal 4,3 miljoen euro opgehaald

Hij blikte op het podium in Waalwijk ook terug op vorige week. ,,Hoewel mijn lichaam een algemene roep deed: stop maar, hebben de aanmoedigingen van de mensen langs de kant me er doorheen geholpen.'' De pijn kwam opzetten na ongeveer tien uur zwemmen, vertelde Van der Weijden zondag. ,,Behalve specifieke pijn, zoals schuurplekken en hoofdpijn, is er die algemene roep van je lichaam om ermee te stoppen. Dan moet je toch maar stug doorgaan. De aanmoedigingen van de mensen en het besef dat ik met elke slag die ik maakte kankerpatiënten kon helpen, heeft me erdoor geholpen."

De huldiging begon zondagmiddag om 13.30 uur. Onder andere Guus Meeuwis en O'G3NE traden op. Maar niet alleen artiesten en de zwemmer zelf staan in de belangstelling. Ook het dochtertje van Van der Weijden, Phileine, straalt op het podium.



De zwemmer, die in Waspik woont, werd maandagavond ook in Leeuwarden gehuldigd. Een huldiging in Waspik was volgens de gemeente niet mogelijk omdat het in Waspik kermis is dit weekend. Om die reden was er geen geschikte locatie voor het evenement, waar duizenden bezoekers op af kwamen.