Fietser zwaargewond bij botsing met wielrenner in Waspik

Ketels van ‘industri­eel formaat’ tussen de hooibalen gevonden bij drugslab in Heijningen: twee mannen opgepakt

HEIJNINGEN - Twee mannen zijn woensdagochtend door de politie opgepakt na de vondst van een drugslab in het buitengebied van Heijningen. Het lab, dat niet in werking was, werd gebruikt om synthetische drugs te maken.