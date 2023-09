Fietsster (67) uit Dongen overleden na ongeval met vrachtwagen in Sprang-Capelle

Podcast Stoere Kerels | ‘Willem II snel met ontslag trainer? De onvrede leefde al langere tijd’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Max van der Put en - interim- Job Willemse het wel en wee van Willem II. In aflevering 6 van seizoen 3 gaat het duo onder meer in op de crisis bij Willem II, het restant van het thuisduel met NAC en de gewonnen wedstrijd tegen MVV.