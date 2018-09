Fietsster geschept door auto op Midden-Brabantweg in Waalwijk

RKC vaak succesvol tegen Roda JC

13:02 RKC Waalwijk ontvangt vrijdagavond met Roda JC een tegenstander waar het de laatste 20 jaar erg succesvol tegen is geweest. Alleen onder leiding van een voormalig RKC-trainer slaagde de Limburgse club erin om een wedstrijd in het Mandemakers-stadion te winnen. Met Ruud Brood op de bank werd het op 19 oktober 2013 nog in de eredivisie 1-2.