File op Taxandriaweg in Waalwijk door botsing

Bijzonder concert in vesting Heusden met link naar begin van Tachtigjarige Oorlog

16:42 HEUSDEN - De Grote of Catharijnekerk in de vesting Heusden is vrijdag 9 februari het decor voor een concert van het Ralph Sordo Choir. Het staat in het teken van de herdenking van het begin van de Opstand (of Tachtigjarige Oorlog) van de noordelijke gewesten van Nederland tegen de Spaanse overheersers, die 450 jaar geleden begon.