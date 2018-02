Flinke brand op containerschip in Haven van Waalwijk: 'Blijf uit de rook'

video Brandweer bevrijdt vastgelopen geitje in Waalwijk

15 februari WAALWIJK - Het dier was inmiddels compleet overstuur geraakt en klaagde luid mekkerend, toen wandelaars het vastgelopen geitje ontdekten in het dierenparkje bij het Lido in Waalwijk. De brandweer moest worden opgeroepen om het dier tussen de spijlen uit te krijgen.