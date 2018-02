Flinke stroomstoring aan de Amstel in Waalwijk, bewoners zitten in de kou

Rumoerige Pool (30) gaat flink tekeer in hotel in Waalwijk

13:56 WAALWIJK – Een 30-jarige man uit Polen is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt nadat hij flink tekeerging in een hotel in Waalwijk. De man vernielde allerlei spullen en bleek later ook kogels van een vuurwapen bij zich te hebben. De Pool is opgepakt.