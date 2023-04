Frontale botsing over afscheidsreceptie wethouder, maar die houdt voet bij stuk: ‘Gewoon afscheid in Schoenenkwartier’

Slechte staat van drukke Taxandria­weg dwingt Waalwijk tot aanpak: ‘Nog langer wachten is onverant­woord’

WAALWIJK - De drukke Taxandriaweg in Waalwijk snakt naar een opknapbeurt. Het wegdek en het rioolstelsel verkeren in slechte staat. Het is volgens de gemeente niet verantwoord om de reconstructie nog veel langer uit te stellen.