Gaslek bij woning Waalwijk, gebied rond woning afgesloten

West-Bra­bant krijgt amper vat op drugsdum­pin­gen

16:00 BREDA - De dertien vondsten in april waren zelfs voor de politie een 'extreme situatie'. Maar eigenlijk is het heel 2018 al bal: in het huidige tempo gaat het aantal drugsdumpingen in West-Brabant dit jaar dat van 2017 ruimschoots overtreffen.