Gaslek door ijverige medewerker van kinderboerderij in Waalwijk

Bellende automobilist verlinkt onbedoeld zijn bijrijder, die gezocht werd voor een inbraak

15 april SPRANG-CAPELLE - In Sprang-Capelle is zondag een inbreker aangehouden. Hij werd al enige tijd gezocht. De politie stuitte per toeval op hem; hij zat als bijrijder in een auto die aan de kant werd gezet omdat de bestuurder aan het bellen was.