Geen gewonden bij ongeluk met spookrijdende brommobiel op A59

RKC Waalwijk krijgt middenmoot in zicht na zege op Helmond Sport

1 december Het zo moeizaam aan de competitie begonnen RKC Waalwijk krijgt langzaam de middenmoot in zicht. Het duel met Helmond Sport leverde de vierde zege in de laatste zes wedstrijden op. Serginho Greene zorgde in het Mandenmakersstadion voor het enige doelpunt: 1-0.