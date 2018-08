Geen meezwemmers bij zwemtocht Maarten van der Weijden wegens aantreffen bacterie

videoSNEEK – Bij de 11stedenzwemtocht die Maarten van der Weijden vanaf morgenochtend onderneemt, zullen geen andere zwemmers het water ingaan. De waterkwaliteit is op veel punten door aantreffen van de E. Coli-bacterie onvoldoende om mee te zwemmen tijdens de tocht die begint en eindigt in Leeuwarden.

Dat heeft de sporter uit Waspik vrijdagmiddag op een persconferentie in Sneek bekendgemaakt. Hij gaat zelf wel het water in tijdens de 200 kilometer lange zwemtocht die hij onderneemt om sponsorgelden in te zamelen.

Sponsortocht

Het besluit is een grote teleurstelling voor de meer dan duizend zwemmers die een stuk mee zouden zwemmen, onder wie een aantal scholieren van het ZuidWestHoek College uit Ossendrecht. Zij zouden in ruil voor geld een stuk op de route meezwemmen. Het geld dat wordt ingezameld komt ten behoeve kankeronderzoek.

Van der Weijden maakte vrijdag bekend dat er al meer dan 731.000 euro is toegezegd.

Quote Wij zijn terugge­keerd. Ik had geen zin om aan de kade te staan kijken. Op de plaatsen waar ik eigenlijk in het water zou moeten liggen. Susan Poot

Susan Poot (51) was net onderweg naar Friesland toen ze het nieuws hoorde. Ze is diep teleurgesteld. ,,Dit komt als donderslag bij heldere hemel'', zegt de Oosterhoutse die op drie verschillende plaatsen 2 kilometer mee zou zwemmen. ,,Als je dan hoort 'we hebben slecht nieuws' denk je eerst nog dat het een grapje is, maar helaas..." Ze zucht ,,Niemand kan er iets aan doen, maar je leeft er wel een half jaar naartoe. Voor Maarten vind ik het ook erg. Die moet het nu alleen gaan doen."

Poot en haar familie zijn meteen weer omgedraaid, terug naar Oosterhout. ,,Heel eerlijk: ik had geen zin om aan de kade te staan kijken. Op de plaatsen waar ik eigenlijk in het water zou moeten liggen.''

Teleurstelling

Van der Weijden baalt ook van de beslissing, maar kan het begrijpen. ,,Het is overmacht. We hebben deze keuze samen gemaakt. Nu moet ik het alleen doen. Dat is balen."