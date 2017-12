Geen sneeuw op het dak: 300 hennepplanten gevonden in Sprang-Capelle

Vrouw vliegt over motorkap van auto in Waalwijk en raakt gewond

17:07 WAALWIJK - Een vrouw is geschept door een auto aan de Merwedelaan in Waalwijk om 16.15 uur. Ze wilde de weg oversteken met haar fiets toen ze werd geschept door een automobilist. Daarbij is ze over de motorkap van de auto is gevlogen volgens omstanders.