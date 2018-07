Geen verband tussen drie autobranden Waalwijk

Anderhalf jaar cel voor mannen met 'hasjboi­lers'

26 juli WAALWIJK - De twee mannen uit Ede die op 8 februari in Waalwijk werden betrapt met 222 kilo hasj in hun bestelwagen, moeten anderhalf jaar de cel in. De hasj zat verstopt in gasboilers en was afkomstig uit Spanje.