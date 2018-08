Geen vergunning, maar tóch 15 arbeidsmigranten: verwarring over toekomst Het Fort in Waalwijk

Niet voor de eerste keer sprak Wendy Brouwer donderdagavond namens omwonenden van Het Fort in Landgoed Driessen in bij de gemeenteraad. De vergunning om vijftien arbeidsmigranten in een woning in de straat te plaatsen is door de gemeente ingetrokken, maar ze wonen er wél en de gemeente weigert vooralsnog in te grijpen. Ze willen de rechtszaak afwachten die de eigenaar van de woning heeft aangespannen tegen de beslissing van de gemeente. Die claimt namelijk dat hij helemaal geen vergunning nodig heeft voor de plaatsing van de arbeidsmigranten omdat het toegestaan wordt in het bestemmingsplan.