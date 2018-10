Gewonde bij ongeval op A59 bij Waalwijk

Helaas, geen Waalwijkse­brug in Amsterdam

4 oktober WAALWIJK - Helaas, Waalwijk krijgt geen eigen brug in Amsterdam. Twee leerlingen van het Dr. Mollercollege in Waalwijk hadden voorgesteld een bruggetje in de Haarlemmerstraat de Waalwijksebrug te noemen. Een origineel voorstel, reageert de gemeente Amsterdam. ,,Maar niet zodanig origineel dat er een brug met deze naam vernoemd zal worden."