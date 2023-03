Gezin met twee kinderen uit Raamsdonksveer overlijdt bij ongeval A59 Sprang-Capelle

Een 33-jarige automobilist uit Zevenbergschen Hoek werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij onder invloed van alcohol en drugs. In hoeverre hij een rol heeft gespeeld bij de toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.

Bij het ongeval waren drie personenauto’s en een vrachtwagen betrokken. Daarbij vloog één personenauto in brand. Meerdere mensen werden door ambulancemedewerkers nagekeken. Hulpdiensten gingen met groot materieel ter plaatse. De politie had de plek van het ongeluk enige tijd afgezet met linten.

Onderzoek op zaterdag verder

De weg lag na het ongeluk bezaaid met auto-onderdelen en er ontstond een verkeerschaos. In de berm lag een laadklep van een vrachtwagen die zaterdag nog op enkele honderden meters voor de plek van het ongeluk stond. De politie zette de avond ervoor ook een speurhond in bij het onderzoek.

De politie is zaterdagochtend verdergegaan met het onderzoek. Rijkswaterstaat heeft de diepe groeven in de weg dichtgemaakt en het asfalt op de plek waar een van de auto’s uitbrandde vervangen. Ook werd een veegwagen ingezet. Een rijbaan werd rond 09.30 uur weer geopend. De andere rijbaan op de A59 vanuit Waalwijk in de richting van de A16 bleef langer dicht. Rond 10.30 uur waren beide wegen weer open.

Meer ongelukken met vier doden op de A59

Er gebeurden eerder ernstige ongevallen met meerdere doden op de A59 bij Waalwijk. In 2002 kwamen drie jongemannen (19, 19, 22) en een meisje (17) om het leven toen ze met hun auto van de weg raakten en tegen een boom reden. Twee andere vrouwen van 21 raakten zwaargewond door het eenzijdige ongeval.

Een ongeluk met een onoplettende vrachtwagenchauffeur die achterop een file reed, zorgde in 2010 voor vier doden op de A59. De slachtoffers toen: een vrouw van 42 uit Amsterdam, haar dochter van 8, een jongen van 7 en een meisje van 8 uit Diemen. Een ander meisje raakte ernstig gewond.

Quote Ik zie geen reden om de oorzaak te zoeken bij de inrichting van de weg Gerard Tertoolen, Verkeerspsycholoog

Het is toeval dat het vrijdagavond weer zo gruwelijk mis ging op de A59 in de buurt van Waalwijk, vermoedt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Voor zover ik kan oordelen, is er geen verband tussen de ongelukken. Ik zie geen reden om de oorzaak te zoeken bij de inrichting van de weg.”

Alcohol en drugs

Als alcohol en drugs een rol speelden in het ongeval van vrijdagavond, dan is er voor verkeerspsycholoog Tertoolen geen straf te zwaar. ,,Hoe zwaarder hoe beter. Alcohol en drugs gaan absoluut niet samen met verkeer. Als het aan mij ligt, gaat de straf gelijk op met dood door schuld of moord. Zet maar alle middelen in die mogelijk zijn.”

Het is extra wrang dat dit ongeluk net gebeurde in de week dat er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd tegen mensen die rijden onder invloed van drugs, vindt Tertoolen. Wie met drugs op achter het stuur wordt betrapt, moet vanaf april op verplichte drugscursus, zoals dat al langer het geval is voor alcohol. Het ministerie draait de duimschroeven verder aan omdat het aantal ongelukken als gevolg van gevaarlijk rijgedrag maar niet wil afnemen.

Het komt helaas vaker voor dat er bij één auto-ongeluk meerdere doden vallen, weet de verkeerspsycholoog. In januari kwamen drie mensen om het leven door een spookrijder op de A16 bij Prinsenbeek. Bij een botsing door een scheurneus op de Roosendaalsebaan in Oud Gastel verongelukten in september twee vrouwen en twee kinderen. ,,Zo zijn er aardig wat voorbeelden. Afschuwelijk.”

