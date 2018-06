Gowaalwijk.nl: overzicht voor activiteiten en evenementen in Waalwijk

Maarten van der Weijden voltooit me­ga-trai­ning voor Elfsteden­tocht

12:22 WASPIK - Zwemmer Maarten van der Weijden is woensdag om 12.00 uur aangekomen bij de Prinsentuin in het centrum van Leeuwarden, waarmee hij zijn training voor de zwem-Elfstedentocht heeft volbracht. De voormalige Olympisch kampioen uit Waspik was maandagmiddag vanuit Amsterdam vertrokken.