Gratis trouwen alleen nog voor de allerarmsten in Waalwijk; er werd te veel misbruik van gemaakt

Het aantal gratis huwelijken in Waalwijk is de laatste jaren zienderogen gestegen. Van 22 in 2012 tot 93 in 2017. Het gaat om een substantieel deel van de 212 huwelijken en geregistreerde partnerschappen in de gemeente. Waalwijk denkt dat veel kandidaten kiezen voor het gratis huwelijk om te besparen op notariskosten of het geld te steken in het huwelijksfeest of huwelijksreis.

Niet alleen in Waalwijk speelt deze discussie. In veel gemeenten is het oneigenlijk gebruik van het gratis huwelijk een doorn in het oog. Daarom wordt vaak gekozen de regeling zo onaantrekkelijk mogelijk te maken, zoals in Werkendam. Vroege uren, sobere zaaltjes, geen publiek buiten de getuigen. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) begrijpt dat gemeenten paal en perk proberen te stellen aan de regeling. Bijvoorbeeld door gratis trouwen afhankelijk te maken van iemands draagkracht.

PasWijzer

Dat is precies wat Waalwijk doet. In navolging van Heusden kiest Waalwijk ervoor de kortingspas voor minima als voorwaarde te stellen. Iedere inwoner die tot 110 procent van het sociaal minimum zit, kan zo'n pas aanvragen. In Heusden gaat het om de HeusdenPas, in Waalwijk de PasWijzer.