Guus Meeuwis en O'G3NE treden op bij huldiging Van der Weijden in Waalwijk

Serieuze invulling

De huldiging wordt een feest met een serieuze invulling. Burgemeester Nol Kleijngeld: ,,Maarten heeft een ongelooflijke prestatie geleverd met zijn 11stedenzwemtocht. Op sportief gebied, maar wat eigenlijk nog belangrijker is: hij heeft heel Nederland gemobiliseerd en daarmee nu al 3,5 miljoen euro opgehaald. Geweldig! We vinden het belangrijk om tijdens de huldiging stil te staan bij het goede doel waarvoor deze actie gestart is: onderzoek naar de genezing van kanker.”

Geen Waspik

De beslissing om Van der Weijden te huldigen in Waalwijk en niet in zijn woonplaats Waspik ligt gevoelig. Kleijngeld geeft aan het liefst de huldiging in Waspik te doen, maar dat daar geen locatie vrij is. ,,We verwachten duizenden bezoekers, dus kan het alleen buiten. Het Dorpsplein van Waspik is door de kermis niet beschikbaar. Daarom wijken we uit naar Waalwijk."