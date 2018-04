Hennepkwekerij in traileroplegger ontdekt in Sprang-Capelle, verdachte opgepakt

Hopeloos voetbal als religieuze ervaring

7 april Ik was erbij toen RKC in het betaald voetbal debuteerde. En sindsdien nog honderden keren. Ik was er maandag bij, thuis tegen Almere. Voor de eerste keer dit seizoen. Ik voelde me een beetje schuldig. Ook in mindere tijden dien je je clubje immers te steunen.