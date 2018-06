Hennepkwekerij met 90 planten gevonden in Waalwijk

Honderd jaar vrouwenge­schie­de­nis in elf schoenen

7:16 DEN BOSCH - Kijk, het onderwijs mag dan gelijke kansen bieden voor jongens en meisjes, dankzij strijdvaardige vrouwen die hun rechten opeisten, maar daarna gaat het mis. Vrouwen willen ook in het werk dezelfde kansen en dezelfde beloning als mannen. Daarvoor staat de 100-jarige Vereniging voor Vrouwen met een Hogere Opleiding. En ja, die naam moet veranderen want die is hopeloos versleten.