Twee hennepkwekerijen opgerold in Waalwijk, ook vuurwapen in beslag genomen

WAALWIJK - Een politieteam heeft maandagmiddag een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Karl Zellerstraat in Waalwijk. Ook aan de Reigersbekstraat werd een kwekerij gevonden.

De kwekerij aan de Karl Zellerstraat telde in totaal 407 hennepplanten. De kwekerij was volgens de politie levensgevaarlijk aangelegd, waardoor Enexis moest komen om de stroom af te sluiten. Daarna kon de kwekerij worden ontmanteld. In het huis trof de politie ook een revolver aan die in beslag werd genomen.

Agenten gingen rond 15.25 uur de woning aan de Karl Zellerstraat binnen en troffen de planten aan, verdeeld in twee kamers. Naast de planten heeft de politie ook alle apparatuur in beslag genomen en vernietigd. De 32-jarige inwoner is opgepakt voor het overtreden van de opiumwet en het bezit van verboden wapens.

Reigersbekstraat