Hennepkwekerij verstopt achter boekenkast

Ontsnapte gevangene opgepakt in Drunen voor poging tot inbraak

11:36 DRUNEN - Een 20-jarige en een 30-jarige man uit Den Haag zijn in de nacht van woensdag op donderdag in het centrum van Drunen aangehouden. Zij worden verdacht van een poging tot inbraak. De jongste verdachte bleek eind mei uit een gevangenis in Lelystad te zijn ontsnapt.