Het bankje van Keijzers in Waspik is voor eventjes verlaten

WASPIK - Er zijn veel redenen om bankjes neer te zetten. Vaak herinneren ze aan bijzondere personen of gebeurtenissen. Het Brabants Dagblad zoekt ze deze zomer op. Aflevering 1: het bankje van Keijzers in Waspik

Zitten als een koning dankzij Judith Keijzers. Aan wie we dit bankje in de natuurspeeltuin Het Klauterwoud aan de Irenestraat in Waspik te danken hebben, is door die zin in het houtwerk duidelijk: Judith Keijzers, de Waalwijkse wethouder die wijkwethouder van Waspik was. Eind vorig jaar verkaste ze naar Oirschot om daar burgemeester te worden.

Cheque

Bij haar afscheid deed ze een cheque van 1000 euro cadeau aan 'haar' Waspik. Onderdeel daarvan is dit bankje geworden. Op de picknicktafel staan twee drinkbidons. De eigenaar is verderop aan het spelen. Het is met tientallen kinderen nogal druk. Ze zijn van de naburige basisschool De Veste, vertelt een meisje dat zich een beetje afzijdig houdt.

,,Kan ik u helpen?", vraagt een vrouw. Ze is - zo blijkt - leerkracht van De Veste. Spreekt voor zich dat zij op de kinderen uit haar klas let, zeker als een vreemde vent zomaar een praatje met een van hen maakt. Yvonne Wouters heet ze. Dit is zo ongeveer de allerlaatste dag dat ze deze groep 8 onder zich heeft. Na de vakantie zullen al deze kinderen naar de middelbare school gaan, maar nu mag er nog ongegeneerd gespeeld worden.

Afscheid