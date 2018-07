Het Hoefsven, bad van herinneringen voor heel Waalwijk

Expositie over Wim Suermondt in Waalwijks stadhuis

11:17 WAALWIJK - In het stadhuis van Waalwijk is in de maand oktober een tentoonstelling te zien van werken van de Waalwijkse kunstenaar Wim Suermondt. Het is dit jaar tien jaar geleden dat Suermondt overleed. Voor het streekarchief, dat sinds kort over het archief van de kunstenaar beschikt, reden om de expositie te organiseren.