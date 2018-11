Het houdt niet op in Waalwijk; Anne Frankboom wéér vernield

Is Waalwijk wel geschikt voor een Anne Frankboom? Die vraag kun je toch onderhand wel stellen. Want het is zeker de vijfde keer dat het nog zo prille boompje gemold is; de hoofdstam werd omgeknakt, takken afgebroken, de bast afgeschild. En nu is dus de stamvoet bijna helemaal rondom kapotgekapt. In de vorm van reepje bast is er nog een levensader overgelaten. Net als de vorige keer, alsof het leuker is de lijdensweg van dit symbool tegen onverdraagzaamheid te verlengen dan er met de botte bijl korte metten mee te maken.