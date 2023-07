Het veteranenverhaal móet verteld worden, vindt fotograaf Paul de Graaff: ‘Stop die herinneringen niet weg, wees openhartig’

Ook Achilles Veen start training: ‘We zullen na dit seizoen zien of weekend­voet­bal verbete­ring is’

Voor de Achilles Veen-aanhang was het maandagavond opnieuw even goed rondkijken wie er allemaal op de eerste training verschenen. De oplettende supporter herkende behalve twee nieuwe keepers, ook nog eens acht nieuwe veldspelers. Het was al wel iets overzichtelijker dan een jaar eerder toen veertien nieuwelingen opdraafden. Van hen zijn er direct weer zes vertrokken.