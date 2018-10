Hoog Neder-Duits bezoek voor Moller-leerlingen

Precies een halve eeuw bestaat de vriendschapsband tussen Waalwijk en het Duitse Unna inmiddels. Da's geen reden voor een groot feest met volksverhuizingen over en weer, maar er wordt nog wel een 'letter of intent' getekend. Dat is een papier waarop staat hoe die die stedenband eruit moet komen te zien.

'Gemeenschapsgeld'

De gemeente Waalwijk geeft de laatste jaren niet al te veel geld meer aan uit aan de jumelage met Unna. Alleen voor uitwisseling van scholieren is nog wat budget. Omdat de band niet brak toen de subsidie werd afgebouwd, concludeert Waalwijk nu dat het als 'goede vrienden' niet nodig is 'reiskosten met gemeenschapsgeld te financieren'.

Bedacht is wel dat jongeren een belangrijke rol in de band met Unna moeten spelen. Burgemeester Nol Kleijngeld pleitte dan ook voor het voortzetten van de contacten. Vorige jaar was hij al op het Pestalozzi gymnasium in Unna te gast, nu was zijn collega-burgemeester Werner Kolter naar Waalwijk gekomen. Leerlingen van het Moller bezoeken deze school al meer dan 25 jaar.