Hotel Waalwijk biedt een jaar langer onderdak aan vluchtelingen: ‘Belangrijk om onze bijdrage te blijven leveren’

Dillenburg­park krijgt een pumptrack: tijdens het Paasfes­tijn kreeg Drunen alvast een voorproef­je

DRUNEN - Het Paasfestijn in Drunen is een uitstekende plek om een jezelf te presenteren en dus was Stichting Dillenburgpark tweede paasdag present, compleet met informatiestand en een heuse pop-up pumptrack.