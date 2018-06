Houd je ogen open! Campagne Waalwijk roept bewoners op misstanden te melden

Brood bakken zonder kant-en-klaar bakkers­gist; het is net scheikunde, vindt Waalwijker Edwin Klaasen

8:02 WAALWIJK - Bakker was hij, bij gewone bakkers in de regio. Edwin Klaasen werkte bij Kees de Louw in Waalwijk en bij Frans Heijs en Kosters in Kaatsheuvel. Mooi werk, toch wilde hij iets anders. Klaasen wilde werken met alleen pure ingrediënten. ,,Brood bakken zonder kant-en-klaar bakkersgist." Inmiddels rollen zijn broden met miljoenen uit de oven.